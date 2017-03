Stevens neemt het op voor Blind: "Het zit veel dieper"

27 maart 2017 – Volgens Huub Stevens is het niet terecht om na het Oranje-echec alleen met de beschuldigende vinger naar de gevallen bondscoach Danny Blind te wijzen. De momenteel werkloze hoofdtrainer ziet veel grotere problemen bij het Nederlands elftal.



Het ontslag van Blind is voor Stevens desondanks niet als een verrassing gekomen. "Als je zo'n prestatie levert als team, weet je dat je hiermee als trainer te maken krijgt", zegt de Limburger tegen Omroep Brabant. Toch is het feit dat Blind het in zijn periode niet voor elkaar kreeg, niet alleen zijn schuld volgens Stevens. "Dat lag niet aan hem. Het zit veel dieper, denk ik. Dit is iets van tientallen jaren, het zit in de jeugdopleiding. We hebben veel te weinig spelers ontwikkeld die over een winnaarsmentaliteit beschikken."



Stevens neemt het dus op voor Blind en vindt ook de kritiek op Matthijs de Ligt buiten proportie. De jonge Ajacied ging opzichtig in de fout in Bulgarije. "Maar om daar alles aan op te hangen, vind ik veel te gemakkelijk. Natuurlijk is het opstellen een risico. Als je een zeventienjarige speler kiest, weet je dat het kan slagen en mislukken. Nu mislukte het. Maar deze speler komt er wel, hoor. Hij heeft uitzonderlijk veel kwaliteiten en is een van de weinige spelers die een bepaalde winnaarsmentalteit in zich heeft. Maar als zeventienjarige maak je nu eenmaal fouten. Dat is heel normaal."