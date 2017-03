Prominenten willen Ten Cate als bondscoach: "Dat streelt me"

8:58 – Ook de naam van Henk ten Cate zingt rond als het gaat om mogelijke opvolgers van Danny Blind. Onder andere Willem van Hanegem en Co Adriaanse noemden de trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten als een optie. Zelf vindt de coach het vooral eervol dat hij genoemd wordt.



"Als dit soort grote ex-spelers en –trainers mijn naam noemt, streelt dat me. Natuurlijk is het leuk als je met zo'n functie in verband wordt gebracht", stelt hij in De Telegraaf. "Maar je moet in de eerste plaats worden gevraagd. Daarna kun je er pas over nadenken of je het wilt of niet. Dus daar heb ik nu geen mening over."



"Ik heb zaterdag in elk geval niet in de stoel gezeten en gedacht 'dat zal ik weleens beter doen'", vervolgt Ten Cate. "Maar ik volg hier het Nederlands elftal en de Eredivisie op de voet. En Oranje staat er natuurlijk niet goed voor. Wie Blind ook opvolgt, het wordt een hele klus je voor de play-offs te plaatsen. Maar dat kan."



Voorlopig kijkt Ten Cate niet teveel naar het Nederlands elftal. "Ik focus me alleen op Al Jazira. We staan zes punten voor op de nummer twee met nog vijf wedstrijden te gaan. Door de interlandperiode train ik al twee weken met een kleine groep. Veel van mijn spelers komen in Australië in actie en reizen dertig uur in drie dagen. Daar maak ik me veel meer zorgen over."