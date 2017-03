Neymar blijft flirten met Coutinho: "Zie hem voor Barça spelen"

13:44 – Hoewel er geruchten rondgaan dat Manchester United een megabod voorbereid om Neymar binnen te halen, is de Braziliaan juist bezig om te praten over spelers die Barcelona zouden kunnen versterken. Daaronder valt volgens hem ook een speler van de rivaal van - uitgerekend - Manchester United.



Bij Liverpool zou namelijk zijn landgenoot moeten worden weggeplukt. "Ik zou Philippe Coutinho contracteren. Hij is een soort speler, die ik wel voor Barcelona zie spelen", aldus de aanvaller tegenover El Mundo Deportivo. Het lijkt helaas voor Neymar voorlopig niet te gaan gebeuren, aangezien de aanvallende middenvelder zijn contract op Anfield onlangs verlengde tot 2022.



Neymar en Coutinho kennen elkaar van de nationale ploeg, waarover de 25-jarige speler ook zeer te spreken is. "Als wij gefocust zijn, zijn we de beste ploeg ter wereld. Wij behoren altijd tot de titelfavorieten op een WK", zegt Neymar, die stelt dat de ploeg progressie heeft geboekt ten opzichte van het WK in eigen land. "We hebben nog altijd dezelfde spelers, maar onze manier van voetballen is veranderd. Alles klopt nu."