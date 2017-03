Vliegveld vernoemd naar Ronaldo, Slot wordt assistent bij AZ

14:45 – Het wordt steeds gekker rondom Cristiano Ronaldo. Niet alleen werd dinsdag bekend dat hij jaarlijks 87,5 miljoen euro opstrijkt, maar er wordt nu ook een vliegveld naar hem vernoemd. Het gaat om de luchthaven van zijn geboorteplaats Funchal op het eiland van Madeira.



Dat het vliegveld zijn naam gaat dragen, is niet een beslissing die zonder discussie tot stand kwam. Lokale politici konden zich niet vinden in de naamswijziging. Uiteindelijk is er toch bepaald, dat deze er moest komen. Ronaldo zal woensdag zelf bij de 'opening' zijn. Dinsdag speelt hij met de nationale ploeg een oefenduel tegen Zweden in Funchal.



Slot gaat John van den Brom drie jaar assisteren

Arne Slot wordt in het nieuwe seizoen assistent-trainer bij AZ Alkmaar. Hij tekent bij de nummer vijf van de Eredivisie een contract voor drie seizoenen. Momenteel is hij nog samen met Sipke Hulshoff de eindverantwoordelijke bij SC Cambuur, nadat Rob Maas eerder dit seizoen werd ontslagen.



"We hadden Arne al een tijdje in het vizier", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubwebsite. Hij lijkt vooral content met de ervaring van Slot. "Met meer dan 450 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam heeft hij een goed gevulde rugzak met voetbalervaring. Vanaf het moment dat hij het samen met Hulshoff heeft overgenomen bij Cambuur, is de club bezig aan een goeie reeks. Arne is leergierig, innovatief en erg ambitieus. We zien in hem een prima aanvulling voor de technische staf."