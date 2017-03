Löw ziet wel wat in tijdstraf en toestaan vierde wissel

22:23 – Joachim Löw voelt wel wat voor enkele ideeën van Marco van Basten. De Nederlander opperde namens de FIFA om een tijdstraf in te voeren, een vierde wissel toe te staan en buitenspel af te schaffen. De eerste twee plannen zijn volgens Löw een verbetering terwijl de Duitser tegen het afschaffen van buitenspel is.



Een tijdstraf zou in sommige gevallen een goed alternatief zijn voor een gele kaart, zegt Löw in een interview met Bild. "Bijvoorbeeld bij tactische overtredingen. In plaats van geel geven moet de boosdoener dan gewoon tien minuten naar de kant. De ploeg die door de overtreding gedupeerd wordt, is dan nog in het voordeel", aldus de Duitse bondscoach, die ook een voorstander is van het toestaan van een vierde wissel.



Het afschaffen van buitenspel zou volgens Löw geen positief effect hebben op het voetbal. "Dat maakt het voetbal zinloos. Dan zou ik gewoon continu twee spelers in het strafschopgebied van de tegenstander hebben staan en de tegenstander waarschijnlijk ook. Daardoor ontstaat te veel ruimte op het middenveld. Dat zou het voetbal compleet veranderen", geeft hij als argument.