Spanje boekt met hulp van videoscheids zege op Frankrijk

28 maart 2017 – Spanje heeft dinsdagavond de oefenwedstrijd tegen Frankrijk in winst omgezet. De bezoekers wonnen uiteindelijk met 0-2 nadat de Fransen eerder een treffer van Antoine Griezmann afgekeurd zagen worden door de video-scheidsrechter.



In de eerste helft viel er weinig te beleven. Spanje had het meeste balbezit, maar wist dat niet om te zetten in grote kansen. Griezmann kopte nog wel raak op aangeven van Layvin Kurzawa, maar de video-arbiter oordeelde dat de verdediger van Paris Saint-Germain buitenspel stond. Het eerste doelpunt viel pas zo'n twintig minuten voor tijd.



Nadat Gerard Deulofeu in het strafschopgebied werd neergehaald kregen de bezoekers een strafschop toegewezen. David Silva scoorde vervolgens vanaf elf meter. Een paar minuten later was de middenvelder van AC Milan zelf trefzeker. Hij tekende op aangeven van Jordi Alba voor de 0-2.