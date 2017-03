Grim redelijk tevreden: "Met flair en energie gespeeld"

28 maart 2017 – Ondanks de 1-2 nederlaag van Nederland tegen Italië was Fred Grim redelijk tevreden. De interim-bondscoach zag bij vlagen goed voetbal en zeker na de hectiek van de afgelopen dagen had hij complimenten over voor zijn spelersgroep.



"Ik ben wel redelijk tevreden. Niet over het resultaat natuurlijk. Maar zeker na wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd, heeft deze ploeg gewoon complimenten verdiend", zegt Grim tegen SBS6. "We speelden met veel flair en veel energie en bij vlagen heb ik goed voetbal gezien. Maar we geven wel te makkelijk doelpunten weg. Of Bulgarije een incident was zoals Danny Blind aangaf? We waren op de goede weg en de manier waarop we zaterdag gespeeld hebben was echt niet goed. Dat gebeurt wel eens en daar baalt iedereen nog steeds van."



Grim heeft de laatste dagen nog veel contact gehad met Blind. "Hij gunt ons het allerbeste. Dit is niet iets waar je op zit te wachten of op gerekend hebt. Je pakt het gewoon met zijn allen op", zegt hij. De kans is klein dat Grim de eerstvolgende wedstrijd van Oranje ook nog op de bank zit. "Ik ga in gesprek met de KNVB. Hoe we nu verdergaan, is niet aan mij. Ik neem aan dat de KNVB zorgt voor een nieuwe bondscoach."