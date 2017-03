Ventura: "Italië kan de verrassing van het WK worden"

28 maart 2017 – Giampiero Ventura was zeer tevreden na de 1-2 zege van Italië op Nederland in de vriendschappelijke ontmoeting. De bondscoach vindt zijn team zeer goed voetbal spelen en is dan ook van mening dat Italië wel eens kan gaan verrassen tijdens het WK in Rusland.



Ventura had meerdere redenen voor tevredenheid. "Dit zijn natuurlijk belangrijke punten op de FIFA-ranking, maar daarnaast waren er voor ons meerdere belangen", aldus de bondscoach tegen Rai Sport. "We proberen aan ons imago te werken. Daarnaast wil ik dat de mentaliteit van dit team steeds beter wordt, dat we bereid zijn om te lijden voor een goed resultaat."



Italië speelde in een 3-5-2-formatie en Ventura was zeer te spreken over de rol van Marco Verratti. "Als wij goed spelen, is hij een speler die het verschil kan maken. Hij had een andere rol dan tijdens het duel met Albanië, maar hij heeft ook nu goed gespeeld", zegt hij. De bondscoach sluit niet uit dat Italië tijdens het WK in Rusland voor de eindzege gaat. "Het zou mooi zijn om voor de wereldtitel te strijden. Ik ben er nu meer dan ooit van overtuigd dat dit Italië de verrassing van het toernooi kan worden."