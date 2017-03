"Blind eindverantwoordelijk, maar met z'n allen gefaald"

0:05 – Jeroen Zoet kijkt niet met een goed gevoel terug op deze interlandperiode, waarin het Nederlands elfal eerst kans- en roemloos van Bulgarije verloor en vervolgens ook nog in de ArenA tegen een nederlaag aanliep tegen Italië: 1-2. "In twee wedstrijden vier goals tegen, dan ben je niet tevreden", zegt Zoet in de mixed zone in Amsterdam.



Het was na het ontslag van bondscoach Danny Blind en de bijbehorende tumult ook niet gemakkelijk, stelt Zoet.

"Het vertrek van Blind was een tik, maar je weet dat zijn positie ter discussie komt te staan door de mindere prestaties. Vanwege de slechte resultaten en het feit dat het WK ver weg is, weet je dat zoiets kan gebeuren. We hebben er tegen Italië wel redelijk op gereageerd. We moeten ook verder", aldus Zoet, die weet dat de coach altijd de kop van jut is. "In het voetbal is de trainer eindverantwoordelijk, maar we hebben met zijn allen gefaald."



Nu rest de vraag: wie moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden? "Daar heb ik geen idee over, maar het is gelukkig ook niet aan mij. Er mag gespeculeerd worden, maar wij hoeven daar niet aan mee te doen", stelt Zoet.