Argentinië lijdt dure nederlaag in en tegen Bolivia

0:13 – Argentinië heeft dinsdagavond een dure nederlaag geleden op bezoek bij Bolivia in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. Zonder de geschorste Lionel Messi gingen de Argentijnen met 2-0 onderuit. Argentinië staat daardoor voorlopig vierde in de kwalificatiegroep.



Bolivia stond vooraf aan de wedstrijd op zeven punten en maakt dus geen reële kans meer op plaatsing voor het WK. Desondanks kwam de ploeg goed uit de startblokken. Op aangeven van Pablo Escobar was het Juan Arce die raak kon koppen. Argentinië, dat naast Messi ook Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Lucas Biglia en Nicolás Otamendi vanwege een schorsing miste, noteerde zelf weinig kansen.



Na rust werd het nog erger voor de Argentijnen. Na slecht verdedigen verdubbelde Marcelo Moreno de score. Met Sergio Agüero ging bondscoach Edgardo Bauza nog voor een slotoffensief, maar gescoord werd er niet meer. Argentinië staat met 22 punten derde in de kwalificatiegroep. Mocht de concurrentie echter winnen dan is het mogelijk dat het land nog een stuk zakt.