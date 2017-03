Lawine van kritiek op Strootman: "Hartstikke lastig"

0:17 – Kevin Strootman speelde dinsdagavond de eerste helft mee in de vriendschappelijke interland tegen Italië (1-2 verlies), maar niet iedereen had verwacht dat de middenvelder weer aan de aftrap zou staan bij het Nederlands elftal. De speler van AS Roma kreeg namelijk bakken kritiek over zich heen na zijn povere optreden tegen Bulgarije (2-0 verlies). Na afloop van het duel met de Italianen stond hij daar nog even bij stil.



"Het was hartstikke lastig", zegt Strootman na afloop van het verlies tegen Italië tegen de verzamelde media. "De kritiek was wel terecht, waardoor ik het als een man moest nemen. Maar we moeten door, hoe moeilijk het ook is", aldus de Roma-middenvelder, die daarmee ook mede doelt op het ontslag van bondscoach Danny Blind.



Ondertussen blijft het bereiken van het WK een zeer lastige klus voor Oranje. "Het wordt enorm lastig, dat is iets wat wel zeker is. We moeten het wedstrijd naar wedstrijd bekijken We moeten in ieder geval zorgen dat we drie punten pakken tegen Luxemburg (9 juni, red.), zodat we nog met een aardig gevoel de vakantie in gaan en weer vooruit kunnen kijken."