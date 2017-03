Robben wil met Sneijder rol bij keuze nieuwe bondscoach

0:27 – Arjen Robben wil graag samen met Wesley Sneijder inspraak hebben bij het aanstellen van een nieuwe bondscoach, zo heeft hij aangegeven bij de KNVB. Dat zegt de routinier in gesprek met de NOS na afloop van het verloren oefenduel met Italië (1-2).



Na afloop liet Robben zich uit over het vraagstuk wie de nieuwe bondscoach van Nederland moet worden. "Ik ga geen namen noemen. Maar ik heb bij de KNVB wel aangegeven dat wij als spelersgroep graag gehoord willen worden. Dat Wesley en ik er in ieder geval bij betrokken worden, wij zitten al veertien jaar bij het Nederlands elftal. We hebben heel wat ervaring en ook al heel wat trainers meegemaakt", stelt hij.



Volgens Robben kan dat laatste het proces een stuk makkelijker maken. "We hebben al heel wat spelersgroepen meegemaakt en we weten ook wat voor groep we nu hebben. Daardoor hebben wij waarschijnlijk wel een goed beeld wat bij dit team gaat passen", zegt de aanvaller, die nog niet over namen heeft nagedacht. "We zijn nu ook nog bezig met het afsluiten van dit hoofdstuk, dat moet je eerst verwerken."