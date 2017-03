Seedorf: "Ik hoop dat we de juiste keuzes zullen maken"

4:13 – Clarence Seedorf werd dinsdagavond, negen jaar na zijn laatste interland voor het Nederlands elftal, bij Nederland-Italië (1-2) officieel uitgezwaaid door de Oranje-fans. De 87-voudig international kreeg een zilveren schaal en het bondsridderschap van de KNVB voor de door hem bewezen diensten. Na afloop van het duel in de ArenA ging Seedorf in op de staat van het Nederlands voetbal.



Seedorf ziet dat Nederland steeds verder aan het afglijden is in het internationale voetbal. Zo miste de nationale ploeg al het EK 2016 en zijn de papieren voor het WK 2018 ook al ongunstig. "Het is zaak dat iedereen samen blijft. We moeten ervoor zorgen dat de jongens vertrouwen blijven houden, om de komende wedstrijden de resultaten te behalen die nodig zijn om ons te kwalificeren", aldus Seedorf.



"Het gaat nu al een paar jaar moeilijk", constateert Seedorf ten overstaan van een groepje journalisten. "Er is een wil om te kijken hoe het Nederlandse voetbal zich kan evolueren en renoveren. Dat gaat gebeuren. Duitsland heeft ook zo'n proces meegemaakt. Ik hoop dat we de juiste keuzes zullen maken om het Nederlands voetbal weer daar te krijgen waar het hoort. Het gaat erom dat clubs als PSV, Ajax, Feyenoord, Vitesse en AZ en al die clubs in dezelfde richting gaan werken om dat voor elkaar te krijgen."



Ziet Seedorf hierbij een rol voor zichzelf? "Nee, ik beantwoord nu een paar vragen, maar dan moet je met de mensen spreken die daar over gaan", zegt Seedorf. "Zoals ik ook gezegd heb in mijn teksten: ik ben Nederland zeer dankbaar voor wat ik heb meegekregen en de basis die gelegd is voor een hele mooie carrière. Daar wil ik het bij laten", besluit Seedorf.