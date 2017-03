Oranje-spelers over zoektocht naar nieuwe bondscoach

12:00 – Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? Deze vraag zal voetbalminnend Nederland de komende tijd continu bezighouden. FCUpdate.nl vroeg na de vriendschappelijke interland tegen Italië (1-2 verlies) aan een aantal internationals wie ze graag zouden zien als opvolger van de ontslagen Danny Blind. Echt duidelijke antwoorden leverde deze vraag niet op.



Om te beginnen voelt Bruno Martins Indi niet echt de behoefte om te reageren op het vraagstuk der vraagstukken in het Nederlandse voetbal. "Ik heb totaal geen voorkeur", zegt de verdediger van Stoke City. "Ik zie het allemaal wel. Natuurlijk houden we ons er mee bezig, omdat het heel belangrijk is, maar het is aan de KNVB. Daarom moet ik me er van distantiëren. We zien het wel", aldus Martins Indi, die de hele wedstrijd speelde tegen de Italianen.



Nick Viergever mocht tien minuten voor tijd invallen voor Daley Blind. Ook de verdediger van Ajax deinst terug na de vraagstelling over de nieuwe bondscoach. "Ik heb geen voorkeur. Het is ook niet aan mij om te bepalen wie de nieuwe bondscoach wordt. Dat zien we op een gegeven moment wel. Andere mensen mogen er wat over roepen, ik doe dat niet."



Kevin Strootman hult zich eveneens in nevelen, maar zegt wel te hopen dat de zoektocht niet te lang in beslag neemt. "Hopelijk hebben we snel duidelijkheid over de invulling van de technische staf. Wie de nieuwe bondscoach moet worden? Dat moet je niet aan mij vragen. De KNVB heeft in ieder geval genoeg kennis om een geschikte bondscoach aan te stellen."



Ook Jeroen Zoet denkt er het zijne van. "Ik heb er geen idee over, maar het is gelukkig ook niet aan mij. Er mag door alles en iedereen gespeculeerd worden, maar wij hoeven daar niet aan mee te doen", zegt de doelman van PSV.



Er was één iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken stak: Georginio Wijnaldum. "Ik heb een duidelijke voorkeur. Ik zou het heel leuk vinden als het Louis van Gaal wordt. Ik bepaal het natuurlijk niet, maar heel veel jongens hebben veel goede momenten met hem meegemaakt en weten wat hij kan. Ik denk dat hij verandering teweeg kan brengen. Ik heb een goed gevoel bij hem en zou het mooi vinden als hij terug zou komen."



"Wat hem speciaal maakt als trainer? Dat hoef je eigenlijk niet eens uit te leggen", vervolgt Wijnaldum. "Het is gewoon een speciale man, die het eerder al heel goed gedaan heeft bij het Nederlands elftal. Het zou heel mooi zijn. Ik heb een persoonlijke klik met hem, maar daarnaast is het ook gewoon een goede trainer. Dat heeft hij al vaak bewezen. Van Gaal doet altijd wat het beste voor het team is. Met zijn fijne aanpak behaalden we goede resultaten."



Door: Koen Jans