Donnarumma bedankt Buffon: "Vertelde om te relaxen"

9:11 – Gianluigi Donnarumma schreef dinsdag geschiedenis in de oefeninterland tegen het Nederlands elftal. De 18-jarige keeper van AC Milan werd in de Amsterdam ArenA de jongste doelman ooit die aan de aftrap verscheen bij de nationale ploeg van Italië. De Italianen versloegen Oranje met 1-2.



Donnarumma wordt in Italië gezien als de opvolger van Gianluigi Buffon. De jongeling leert naar eigen zeggen van zijn geroutineerde vakbroeder. "Ik wil Gigi (Buffon, red.) bedanken voor al het advies dat hij mij op de training heeft gegeven", aldus Donnarumma tegen Rai Sport. "Hij vertelde me om te relaxen en gewoon mijn ding te doen. Hij zei dat ik niet moest proberen het wiel opnieuw uit te vinden, aangezien hetgeen ik doe al goed is."



Donnarumma speelde al twee interlands voor Italië, maar stond nooit eerder in de basis bij de viervoudig wereldkampioen. "Ik ben heel blij met deze avond, gezien hoe de wedstrijd is gegaan", vervolgt de goalie. "Ik ben ontzettend blij dat ik mijn basisdebuut heb gemaakt maar Gigi is er natuurlijk ook nog. Ik ben er trots op om dit shirt te dragen en om hier te zijn. Ik werk elke week hard om beter te worden, want je bent nooit uitgeleerd. Al het advies dat ik krijg, neem ik op."