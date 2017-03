1,9 miljoen mensen zien Oranje verliezen van Italië

10:41 – Ruim 1,9 miljoen mensen hebben dinsdag thuis gekeken naar de oefeninterland tussen Nederland en Italië in de Amsterdam ArenA. Stichting KijkOnderzoek SKO meldt dat 1.889.000 mensen afstemden op SBS6, nog eens 83.000 televisiekijkers volgden de wedstrijd via FOX Sports 1. Beide zenders deden rechtstreeks verslag van het duel.



Nederland - Italië eindigde als tweede in de top-25 van best bekeken programma op dinsdag 28 maart. Alleen het 20.00 uur Journaal op NPO1 trok iets meer kijkers, namelijk 2.089.000.



Ondanks een voorsprong verloor Oranje met 1-2 van Italië. De partij was het debuut van Fred Grim als interim-coach, nadat Danny Blind werd ontslagen na de blamage bij Bulgarije.