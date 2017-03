'Benadeelde' Deschamps blij met videoscheidsrechter

11:37 – In de oefeninterland tegen Spanje pakte dinsdag tot twee keer toe een beslissing van de videoscheidsrechter nadelig uit voor Frankrijk. Toch vindt Didier Deschamps, de bondscoach van de runner-up op Euro 2016, het een goede zaak dat er gebruik wordt gemaakt van technologische hulpmiddelen.



In het Stade de France werd een doelpunt van Antoine Griezmann, dat anders de 1-0 was geweest, afgekeurd omdat de videoscheids zag dat de Franse spits buitenspel stond. Later keurde hij de 0-2 van Gerard Deulofeu 'gewoon' goed, nadat de grensrechter nog had gevlagd voor buitenspel. De ontmoeting tussen Frankrijk en Spanje eindigde in 0-2.



"Als het getest en eerlijk is, waarom zouden we dan geen gebruik maken van de videoscheids?", aldus Deschamps tegen TF1. "Het brengt wat verandering aan ons voetbal. Deze keer hielp het ons niet, maar als we ermee doorgaan, dan is het voor iedereen hetzelfde. Zonder videoscheids zou het anders zijn, maar zo evolueert het voetbal nu. Dit is hoe het zal zijn."