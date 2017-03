Lamela mist rest van het seizoen door operatie aan heup

18:02 – Erik Lamela komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Tottenham Hotspur. De Argentijn kampt al maanden met een heupblessure. Hij ondergaat aankomende zaterdag een operatie voor de kwetsuur, zo meldt de club.



Lamela heeft sinds oktober niet meer gespeeld voor Tottenham Hotspur en de kans dat hij dit seizoen nog in actie komt is uitgesloten. Door de operatie van aanstaande zaterdag kan hij pas volgend seizoen weer wedstrijden spelen. De revalidatie van de Argentijn leek de goede kant op te gaan, maar aansluiten bij de groepstraining bleek nog lang niet mogelijk.



In overleg met artsen is er besloten dat Lamela daarom alsnog onder het mes gaat. Dit seizoen kwam hij voor zijn blessure veertien keer in actie voor Tottenham. Zijn laatste wedstrijd was het duel met Liverpool in de League Cup.