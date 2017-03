Coleman uit ziekenhuis, Gutiérrez vertrekt naar Brazilië

19:21 – Seamus Coleman mag naar alle waarschijnlijkheid woensdag het ziekenhuis verlaten. Dat heeft de Ierse bondscoach Martin O'Neill bevestigd. De verdediger van Everton werd afgelopen week geopereerd nadat hij een beenbreuk opliep in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales.



Tegenover diverse Engelse media gaf O'Neill een update over de situatie van Coleman. "Het gaat al veel beter met hem. Ik heb hem nogmaals opgezocht. Ik verwacht dat hij woensdag wel naar huis mag. Als er iemand is die sterker kan terugkomen na een blessure als dit, dan is hij het wel", aldus de bondscoach van Ierland.



Gutiérrez

Felipe Gutiérrez vertrekt op huurbasis naar Brazilië. De oud-speler van FC Twente staat momenteel onder contract bij Real Betis, maar wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Nacional. Die club komt uit in de Braziliaanse Eerste Divisie. De Chileen speelde tot nu toe veertien wedstrijden voor Betis, waarin hij één keer tot scoren kwam.