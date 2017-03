Mourinho mist vijf spelers voor wedstrijd tegen West Brom

21:07 – Manchester United mist zaterdag in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion maar liefst vijf basisspelers. Dat zegt José Mourinho op de clubwebsite. De Portugese manager zag enkele spelers geblesseerd terugkeren na de interlandperiode.



Chris Smalling en Phil Jones raakten beiden geblesseerd tijdens hun verblijf bij Engeland in de interlandperiode. Mourinho laat weten dat beiden in ieder geval niet fit genoeg zullen zijn om tegen West Bromwich in actie te kunnen komen. Daarnaast kreeg Paul Pogba bij Frankrijk al rust vanwege een blessure aan zijn hamstring.



Over Pogba is nog geen definitieve beslissing genomen. "Maar ik verwacht niet dat hij op tijd fit is", aldus Mourinho, die sowieso niet kan beschikken over de geschorste Zlatan Ibrahimovic en Ander Herrera.