Klaassen: "Wil als aanvoerder kampioen met Ajax worden"

29 maart 2017 – Davy Klaassen werd al drie keer kampioen bij Ajax, maar een titel als aanvoerder van de Amsterdammers ontbreekt nog. De middenvelder weet dat de ploeg van Peter Bosz zondag tegen Feyenoord de allerlaatste strohalm moeten vastgrijpen.



Afgelopen seizoen leek het de kans voor Ajax te zijn, maar tegen De Graafschap verspeelde de club de titel op de allerlaatste speeldag. "Ik ben drie keer kampioen geworden, waarvan één keer echt als speler. Als aanvoerder de schaal pakken is iets wat ik echt graag nog wil. Dat is nog wel een droom", vertelt hij in gesprek met Ajax TV.



Klaassen ziet dat Feyenoord een uitstekend seizoen draait en denkt dan ook dat Ajax zondag top zal moeten zijn. "Ze zijn heel stabiel. Ze verliezen heel weinig. We moeten winnen en hopen dat zij nog gaan verspelen. Dat is één ding wat zeker is", aldus de aanvoerder, die blij is met de uitverkochte Amsterdam ArenA. "In zulke wedstrijden kunnen we altijd rekenen op de fans. Als wij een goede aanval hebben en iedereen juicht, is dat een motivatie om door te zetten."