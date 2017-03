Eagles-selectie lijkt er volledig anders uit te komen zien

13:39 – Er wordt waarschijnlijk flink aan de boom geschud bij Go Ahead Eagles. Zeven spelers hebben te horen gekregen dat hun contract formeel opgezegd is, zo meldt de club uit Deventer. Het gaat om Darren Maatsen, Lars Lambooij, Erik Cummins, Tom Daemen, Sander Duits, Sébastien Locigno en Teije ten Den (nu verhuurd aan Helmond Sport).



Alle clubs zijn verplicht om de spelers met een aflopend contract voor 1 april op de hoogte te stellen van de plannen, maar het is niet uitgesloten dat de spelers alsnog benaderd zullen worden voor een contractverlenging. Naast het bovengenoemde zevental zijn ook Rochdi Achenteh, Jarchinio Antonia, Chris David, Norichio Nieveld, Elvio van Overbeek, Theo Zwarthoed en Randy Wolters (nu verhuurd aan ADO Den Haag) in het bezit van een aflopend contract. Omdat hun verbintenis echter niet verlengd is, geldt een andere regelgeving.



Go Ahead is momenteel de rode lantaarndrager in de Eredivisie, met twintig punten uit 27 speelronden. De Deventerse promovendus staat twee punten achter nummer zeventien ADO Den Haag.