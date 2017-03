Feyenoord bindt jeugdspeler, Van Ooijen blijft Heraclied

15:09 – Feyenoord heeft op deze donderdag contractnieuws naar buiten gebracht. De 16-jarige Wouter Burger heeft zijn eerste contract getekend bij de topclub uit Rotterdam-Zuid. Deze heeft een looptijd tot de zomer van 2020. De jonge middenvelder speelt momenteel zijn wedstrijden bij Feyenoord onder 17.



"Ik ben echt ontzettend blij en trots om een contract te tekenen bij de club waar ik van kleins af aan in het stadion zit. Dit is een fantastisch moment voor mij en mijn familie. Ik ga keihard mijn best doen om De Kuip te halen", zegt Burger op de clubwebsite over zijn contract. De oud-speler van ZBVH, SHO en Excelsior krijgt complimenten van technisch directeur Martin van Geel. "Hij kan de lijnen uitzetten, maar is ook fysiek sterk. Wouter is nog maar net zestien en is in onze ogen een groot talent. Daarmee alleen red je het niet, je moet ook de mentaliteit hebben om dat talent te exploiteren."



Van Ooijen

Ook Heracles Almelo heeft contractnieuws gemeld. De club uit het oosten van het land heeft de optie in het contract van Peter van Ooijen gelicht, waardoor de momenteel geblesseerde middenvelder een seizoen langer vastligt. Naar verwachting kan Van Ooijen binnenkort weer minuten maken na het herstel van zijn kwetsuur.