Van den Brom: "Met Slot ingespeeld op mogelijk vertrek Haar"

16:50 – Arne Slot versterkt vanaf komend seizoen de technisch staf van AZ. De komst van de nu nog bij SC Cambuur actieve assistent-trainer is volgens John van den Brom noodzakelijk, gezien de veranderingen die er deze zomer mogelijk gaan plaatsvinden in Alkmaar.



"Dennis Haar heeft zoals we allemaal weten de ambitie om op eigen benen te gaan staan en heeft daar ook een paar opties in. Het is nog steeds niet zeker dat hij daadwerkelijk gaat, maar we hebben er alvast op ingespeeld", zo verklaart de trainer tegenover AZ TV. "Aan de gesprekken met Slot hebben we een goed gevoel overgehouden. Daarom hebben we hem al vast te leggen en we zien dan wel hoe het uiteindelijk met Dennis afloopt."



Mocht Haar niet vertrekken, dan heeft Van den Brom komend seizoen dus drie assistenten. "Dat is luxe, maar ik denk ook dat dat past bij de club. We zoeken altijd naar kwaliteit van in dit geval de staf om de spelers in alles verder te ontwikkelen. Daar heb je goede trainers voor nodig en Arne is een goede."