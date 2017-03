Pröpper hoopt op zege Ajax: "We willen kampioen worden"

20:37 – Doordat Ajax voor de interlandbreak punten liet liggen bij Excelsior, is de tweede plaats voor PSV weer binnen handbereik. Toch hoopt Davy Pröpper dat ze de Amsterdammers voorlopig nog niet passeren op de ranglijst en dat ze Feyenoord verslaan.



"We gaan er nog steeds voor om kampioen te worden en dan is het beter dat Ajax wint", stelt de middenvelder tegenover Omroep Brabant. "Wij mogen Ajax zelf nog ontvangen en hebben dat dan nog in eigen hand. Als je geen hoop meer op de titel hebt moet je voor Feyenoord zijn, maar die hoop hebben wij nog wel."



Overigens moet PSV zaterdag eerst zelf zien te winnen in Rotterdam. "Bij Sparta hebben we het dit seizoen al moeilijk gehad. Voor de beker was het zwaar onder de maat. Het gevoel dat we daar nog iets goed te maken hebben moeten we nu wel hebben."



Dat hij afgelopen week rust heeft gehad, omdat hij niet bij het Nederlands elftal zat. "Dat was een keuze van de trainer op dat moment. Daar hoef ik het niet mee eens te zijn, maar het was wel zo. Na de winterstop voel ik me in ieder geval wel weer een stuk beter en word ik hier weer belangrijker. Dus het gaat de goede kant op en daar hoef ik geen bevestiging van iemand anders voor te hebben."