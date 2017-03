Van der Gaag: "Tweede helft tegen AZ een voorbeeld"

20:59 – Voor de interlands was Excelsior bezig aan een paar prima weken. Tegen AZ, sc Heerenveen en Ajax werden er in totaal vijf punten gepakt door de ploeg van Mitchell van der Gaag. De trainer hoopt dat zijn elftal die vorm gewoon weer doortrekt.



"De tweede helft van de uitwedstrijd bij AZ moet het voorbeeld zijn hoe we de rest van het seizoen willen spelen", stelt de coach tegenover RTV Rijnmond. "Als we die strijdlust kunnen koppelen aan onze kwaliteit geeft dat vertrouwen voor het restant van de competitie."



De basis moet gelegd worden in de komende week als Excelsior het opneemt tegen Zwolle (uit), FC Utrecht (thuis) en Sparta (uit). "Het zijn drie wedstrijden in korte tijd. In deze fase van de competitie nemen we sowieso soms wat gas terug. Ik vind het een vrij bepalende week, want er zijn steeds minder wedstrijden spelen. En ineens speel je er drie in een week."