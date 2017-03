Beenhakker tegen stadion aan Nieuwe Maas: "Dramatisch"

21:36 – Er wordt nog altijd druk gediscussieerd over het wel of niet bouwen van een nieuw stadion voor Feyenoord. Het meest concrete idee op het moment dat het Feyenoordstadion aan de Nieuwe Maas komt te staan, maar daar is Leo Beenhakker geen voorstander van.



"Dat ding komt zo'n beetje recht voor m'n neus te staan", bromt de oud-trainer van de Rotterdammers tegenover Het Algemeen Dagblad tijdens het grote Feyenoord City-debat in een drukbezet Arminius. "Ik heb door experts de waarde laten berekenen van m'n woning, als de plannen doorgaan. Die waarde daalt dan tot anderhalve ton."



"Het is slecht qua infrastructuur, parkeren en veiligheid van de bewoners", vervolgt Beenhakker. "Laat ze dat stadion lekker op Varkenoord bouwen. Zeker als het Claraziekenhuis helemaal is afgebroken, heb je daar een gigantische ruimte. Waar ze 'm nu willen neerzetten, is het veel te smal. Dramatisch."



Voor het opvoeren van de begroting hoeft Feyenoord het van Beenhakker ook niet te doen. "Ook met een lager budget kun je kampioen worden. Dit seizoen wordt het bewijs geleverd. Je kunt nog zoveel geld hebben, maar Messi komt toch niet naar Feyenoord. En Vilhena vertrekt alsnog, omdat hij graag in een grotere Europese competitie wil spelen."