Jeugdtransferverbod en boete dreigen voor Liverpool

22:35 – Het zou zomaar kunnen dat Liverpool straks geen spelers meer van een andere jeugdacademie mag plukken, zo schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant heeft de club de regels van de Premier League overtreden bij het benaderen van een talent van Stoke City. Naast Liverpool zouden er ook nog andere clubs onderzocht - waaronder Manchester City - worden.



Als ze schuldig worden bevonden door de Premier League dan wacht hen mogelijk een boete en zelfs een transferban op het gebied van jeugdspelers. In het verleden hebben Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid vergelijkbare scanties gekregen.



Liverpool en Stoke City waren akkoord over een transfer van een twaalfjarige speler, een van de grootste talenten. The Reds namen aan dat ze alleen voor de school (een private instelling) van het talent zouden moeten betalen, maar toen bleek dat het om alle kinderen van het gezin - regels die sinds afgelopen zomer van kracht zijn in de Premier League - ging, stapten ze uit de deal.



De speler kan nu niet voor een andere club tekenen, alvorens Liverpool een opleidingsvergoeding betaalt aan Stoke City. Op dit moment steken de ouders van het talentje zich daarom diep in de schulden.