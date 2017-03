Oud-PSV'er Simons (40) wil verlengen: "De intentie is er"

0:02 – Hij mag inmiddels veertig jaar oud zijn, maar dat maakt Timmy Simons weinig uit. De verdedigende middenvelder voetbalt nog altijd in de top van de Belgische Jupiler Pro League bij Club Brugge en als het aan hem ligt, verandert dat komend seizoen niet.



"De intentie is er bij de beide partijen, maar niet ten koste van alles", zegt de oud-PSV'er in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Als ik na een aantal wedstrijden in play-off 1 voel dat het over en uit is, dan moet ik eerlijk zijn ten opzichte van mezelf. En ten opzichte van Club. Maar als ik me op het einde van het seizoen net zo goed voel als nu, dan teken ik direct bij."



Het perspectief voor hem lijkt een stuk rooskleuriger dan in december. "Dat de intentie bij Club er is, is al een grote stap", zo stelt hij. Als Simons er niet uit komt met Club Brugge, dan is het wat hem betreft gedaan met zijn carrière. "Dan is het over. Want naar een andere ploeg wil ik niet", zo liet hij eerder al weten.



De 89-voudig Belgisch international begon aan zijn loopbaan in 1995 bij KTH Diest. Via Lommel SK en Club Brugge belandde hij bij PSV, waar hij in vijf jaar tijd meer dan tweehonderd wedstrijden speelde en drie landstitels won. Daarna vertrok hij naar 1. FC Nürnberg, alvorens hij in 2013 terugkeerde in Brugge.