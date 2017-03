Vd Ende wijst KNVB terecht: "Dit is pijnlijk voor Makkelie"

7:51 – Danny Makkelie heeft deze week geen gelukkige beurt gemaakt bij de beroepszaak tegen de schorsing van Tonny Vilhena. Hoewel de verklaring van de scheidsrechter van Sparta-Feyenoord luidde dat hij slechts geel had getrokken als hij de 'elleboog' van Vilhena gezien had, kwam de beroepscommissie van de KNVB alsnog met een schorsing van drie duels (waarvan één voorwaardelijk) op de proppen. Hij werd, kortom, gepasseerd.



De situatie dat de rechters al dan niet wat met het oordeel van Makkelie moeten doen in het bepalen van de uitspraak over Vilhena, vindt voormalig toparbiter Mario van der Ende al niet goed. "Dit is pijnlijk voor Makkelie en de KNVB moet hem niet in die positie brengen. Eerst had hij het niet gezien en daarna vond hij het geel. Het leek nu op een vriendendienst en je kunt je afvragen hoe zoiets in Amsterdam valt. De aanklager wilde vier duels schorsing. Je ziet hoe vreemd het is als je binnen je eigen organisatie verschillende meningen hebt", zegt Van der Ende in gesprek met De Telegraaf.



Buitenlandse expertise kan volgens Van der Ende uitkomst bieden in dergelijke situaties. "Leg de beelden dan voor aan een Clattenburg (Mark, red.) uit Engeland, die vorig jaar de Champions League-finale floot. Zou die er misschien verstand van hebben? Die kan het allerbeste oordeel geven, beter dan de heren achter de tafel", stelt de oud-scheidsrechter, die de onafhankelijkheid dan het grootste voordeel zou vinden. "Je moet onpartijdig zijn, maar je moet wel een expert zijn. Dit is allemaal heel onhandig geweest. Maar goed, dat was eerder ook de opmerking van een potentiële KNVB-directeur (Gijs de Jong, red.) dat Feyenoord hopelijk kampioen wordt."



Vilhena mist door zijn schorsing de duels met Ajax (uit) en Go Ahead Eagles (thuis) en is daarna tegen PEC Zwolle (uit) weer inzetbaar.