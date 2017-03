Vitesse kwam kwartiertje te laat voor NEC'er Kadioglu

10:01 – In aanloop naar de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC (aftrap zondagmiddag om 12.30 uur) is er een mooi verhaal gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. NEC-talent Ferdi Kadioglu blijkt in het verleden namelijk dicht bij een transfer naar de Arnhemse te zijn geweest.



Sterker nog: Vitesse kwam tien jaar geleden een kwartiertje te laat voor het aantrekken van Kadioglu, die destijds bij het Arnhemse ESA speelde en dus naar NEC verkaste. "Dat is een mooi verhaal", vertelt Kadioglu in het AD. "Ik was net acht jaar geworden, toen Iddo Roscher van NEC met de overschrijvingsformulieren bij ons thuis kwam. Een kwartier nadat hij weg was belde Vitesse. Dat was echt toevallig. Maar ik had al besloten voor NEC te kiezen", aldus de jeugdinternational van Oranje.



Kadioglu werd weliswaar in Arnhem geboren, maar hij werd opgegroeid in Lent. "Mijn familie woont in Arnhem. Maar ze zijn nooit echt superfan geweest van Vitesse. De derby is voor mij niet extra speciaal. Het zijn de mooiste wedstrijden, maar niet omdat ik zelf uit Arnhem kom."