Jurjus denkt aan verhuur: "Liefst in de Eredivisie spelen"

10:47 – Hidde Jurjus is dit seizoen bij PSV derde doelman achter Jeroen Zoet en Remko Pasveer. Hij maakt zijn minuten vooral bij Jong PSV in de Jupiler League. Voor Jurjus is het dan ook een optie om volgend seizoen verhuurd te worden aan een club in de Eredivisie.



Jurjus gaat samen met keeperstrainer Ruud Hesp bekijken wat de beste mogelijkheid is. "Het kan nog alle kanten op. Blijft Jeroen Zoet bijvoorbeeld of maakt hij een transfer? Verhuren zit zeker in mijn hoofd. Voor mij is het zaak om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Dan gaan we in de zomer wel zien wat er op mijn pad kom", zegt hij in gesprek met de Gelderlander.



Het doel blijft om uiteindelijk een vasste waarde in het eerste van PSV te worden, maar de overstap van De Graafschap naar Eindhoven was even wennen voor Jurjus. "De trainers zeiden voortdurend dat ik de tijd moest nemen om te wennen, maar zelf wil je er natuurlijk meteen staan. Sinds twee maanden boek ik echt progressie, maar dat wil ik nu ook graag in de praktijk brengen in wedstrijden. Ja, het liefst in de Eredivisie", besluit hij.