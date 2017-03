Ten Hag denkt aan 'positionering', Oulare vraagteken

19:52 – Met nog zeven speelronden te gaan in de reguliere competitie is FC Utrecht de nummer vier van de ranglijst. Zaterdag (aftrap 20.45 uur) speelt de club uit de Domstad in de eigen Galgenwaard tegen Willem II, dat na de winterstop is opgeklommen naar de negende plaats.



Ten Hag: "Willen zo hoog mogelijk eindigen"

Oulare vraagteken bij Willem II

"Het gaat om positionering", aldus Utrecht-coach Erik ten Hag op de clubwebsite, doelend op de ranglijst. "De punten worden steeds belangrijker, naarmate het einde van de competitie nadert. Er is nu niet veel tijd meer om een misstap te herstellen. Wij willen zo hoog mogelijk eindigen. Dat levert de club wat op, in de vorm van tv-gelden en status. Hoog eindigen is goed voor de club én de spelers.""Wij spelen in de Eredivisie dit seizoen nog vier thuiswedstrijden. Daarin willen wij resultaat halen", is Ten Hag stellig. "Indien mogelijk gekoppeld aan goed voetbal. Hopelijk ontstaat er dan ook morgen weer een wisselwerking met het publiek. In de wedstrijd tegen sc Heerenveen, om een voorbeeld te noemen, gaf dat nét dat extra procentje dat nodig was. We moeten allemaal alles uit de kast halen."Bij Willem II is Obbi Oulare een vraagteken. De aanvaller is ziek, maar het is wel de verwachting dat hij deel uit zal maken van de wedstrijdselectie. Dat geldt sowieso niet voor Freek Heerkens en Dico Koppers. Trainer Erwin van de Looi weet dat Utrecht-uit een lastige klus is. "Maar we hebben wel vaker pittige klusjes gehad en daar zijn we ook nooit voor weggelopen", zegt de oefenmeester op de officiële website van Willem II."Utrecht heeft met jongens als Haller, Ayoub en Barazite goede spelers in huis waar de ploeg op drijft. Hier hebben we een plan op bedacht dat we geconcentreerd uit moeten voeren", vervolgt Van de Looi. Willem II speelt de komende acht dagen drie wedstrijden. Na het bezoek aan Utrecht volgen confrontaties met ADO Den Haag (5 april) en PSV (9 april). "Na deze week hoeven we nog maar vier wedstrijden te spelen. We bekijken elke wedstrijd weer stap voor stap", besluit Van de Looi nuchter.