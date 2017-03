Hoffenheim pakt drie belangrijke punten tegen Hertha

22:33 – In de strijd om Champions League-voetbal heeft 1899 Hoffenheim een belangrijke zege geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won vrijdag de uitwedstrijd tegen Hertha BSC, een directe concurrent, met 1-3.



Hoffenheim moest zich in Berlijn wel terug knokken van een achterstand. Peter Pekarík bracht Hertha in de 32ste minuut aan de leiding op aangeven van Alexander Esswein. Andrej Kramaric herstelde zeven minuten later uit een strafschop het evenwicht namens Hoffenheim.



Het bleef vervolgens lang 1-1, maar Hoffenheim maakte het verschil nadat Hertha met tien man was komen te staan. Maximilian Mittelstädt moest in de 58ste minuut met zijn tweede gele kaart het veld verlaten. In het laatste kwartier maakten Niklas Süle en Kramaric het verschil voor Hoffenheim.



De drie behaalde punten brengen het totaal van Hoffenheim op 48, waarmee het derde staat in de Duitse competitie. Het heeft acht punten meer dan nummer vijf Hertha BSC. De top-vier van de Bundesliga plaatst zich voor (de voorronde van) de Champions League, de nummer vijf moet genoegen nemen met Europa League-voetbal. Borussia Dortmund kan zaterdag de derde plek weer overnemen van Hoffenheim. Daarvoor moet het de derby tegen Schalke 04 winnen.