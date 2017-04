'Achtbaan' voor De Ligt: "Komt in de rugzak voor later"

9:14 – Nu de focus weer is gelegd op het clubvoetbal, is de rust rond Matthijs de Ligt enigszins wedergekeerd. De jonge verdediger van Ajax heeft een bewogen week achter de rug, aangezien hij vorige week verrassend zijn debuut in Oranje beleefde en pijnlijk in de fout ging tegen de Bulgaren. Inmiddels heeft hij zichzelf weer kunnen herpakken, al spreekt hij van een zeer bewogen periode.



"Een achtbaan, zo noemen ze dat", spreekt De Ligt tegenover De Telegraaf. "Het is een cliché, maar zo voelt het wel. Voor mij als jonge voetballer is het goed om allemaal mee te maken. Het komt in mijn rugzak voor later. Het was niet het debuut waarop ik had gehoopt, maar wel mijn debuut. En daar ben ik trots op."



Het heeft er alle schijn van dat De Ligt zondag in de Klassieker niet aan de aftrap verschijnt. Toch staat hij er als Peter Bosz hem nodig heeft. "Ik heb de trainer gesproken en hij is er niet zo van om me nu in bescherming te nemen. Mensen zeggen dat ik misschien even uit de schijnwerpers moet worden gehouden, maar ik ben er zelf redelijk nuchter onder. "Het was een mindere wedstrijd, klaar. Natuurlijk was het zonde van het resultaat en ik snap dondersgoed dat de fans daar niet tevreden over waren. Ik vind het vooral klote voor de supporters en de bondscoach, maar ik ga door en zie ik het wel."



Van de storm aan kritiek heeft De Ligt niet alles meegekregen, al heeft het de onrust rond zijn persoon natuurlijk wel gezien. "De kritiek krijg je af en toe wel mee, maar die doet me niet veel. Ik moet door. In de rust van Bulgarije-Nederland kwamen er jongens naar me toe, die zeiden: 'Jouw tijd komt wel, je gaat nog genoeg goede wedstrijden in Oranje spelen'. Dat is wel fijn om van zulke spelers te horen en een motivatie om door te gaan. Ik ben niet iemand die erin blijft hangen en vind het zelfs een beetje irritant als mensen je gaan troosten."