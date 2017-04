Mourinho geïrriteerd: "Jij vond het duel in evenwicht?"

18:32 – José Mourinho was geïrriteerd na het 0-0 gelijkspel van zijn elftal Manchester United in de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. Een vraag van een BBC-verslaggever of beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar waren op Old Trafford was voldoende om de Portugese oefenmeester op de kast te krijgen.



"Jij denkt dat het een gelijk opgaande wedstrijd was? Het spijt me, maar ik vind dit een rare vraag", sneerde Mourinho naar de interviewer. "Als een team in negentig minuten één keer over de middellijn komt en de andere ploeg doorlopend op de helft van de tegenstander is, dan vraag jij of we gelijkwaardig waren? Onze keeper David De Gea had de gelegenheid om te slapen en deed op het einde nog gek. Daar kon ik wel om lachen."



"Eén ploeg had de bal, de ander niet. Eén ploeg probeerde te winnen, de ander ging voor een gelijkspel. Eén keeper deed iets geks, de ander maakte drie prachtige reddingen", vervolgde Mourinho. "We spelen dit seizoen veel gelijk. Clubs komen hier alleen maar om te verdedigen, keepers komen hier om man van de wedstrijd te worden. We kunnen niet scoren, zelfs niet in een één-tegen-één-situatie. Voetballend zijn we iedereen de baas, maar we spelen te vaak gelijk."