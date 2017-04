PSV na comfortabele zege op Sparta naar tweede plek

21:40 – PSV is voor minstens één nacht de nummer twee van de Eredivisie. Door een simpele overwinning bij de Rotterdammers springt de ploeg van Philip Cocu over Ajax heen in de ranglijst. Ajax speelt morgen nog wel tegen koploper Feyenoord. Hoogtepunt van de wedstrijd was het eerste doelpunt van Jurgen Locadia sinds mei 2016.



Sparta probeerde vanaf de eerste minuut mee te voetballen tegen de regerend kampioen. In de eerste tien minuten zette de ploeg van trainer Alex Pastoor hoog druk, maar wist het geen grote kansen te creëren. Daarna nam PSV het heft in handen. Via Locadia en Marco van Ginkel kwamen de Eindhovenaren tot de eerste kansen. Het was eerstgenoemde die uiteindelijk de ban brak.





Van grote afstand nam Locadia, die linksbuiten stond, de bal met zijn linkerbeen op de slof. De bal belandde laag in de hoek achter Kortsmit. Het was voor Locadia zijn eerste competitietreffer sinds hij zwaar geblesseerd raakte. Daarna ontstond een soort status quo waarin PSV het spel maakte en de thuisploeg probeerde te counteren. Sparta had nog een gelijkmaker moeten maken, maar Cabral wist niet te profiteren van een grote blunder van Jeroen Zoet.



Vlak voor rust profiteerde Van Ginkel wél van een fout in de Sparta-defensie. Hij omspeelde Kortsmit en schoof de bal het goal in. In het tweede bedrijf was PSV met afstand de betere ploeg en had het zichzelf nog eens verder moeten belonen, maar dat liet de equipe van Cocu na. Enig puntje van zorg voor de bezoekers was de mogelijke blessure van Siem de Jong. De blessuregevoelige middenvelder greep naar zijn spier en moest gewisseld worden. Hoe ernstig dit is is nog onduidelijk.