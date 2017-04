Van der Gaag: "Blij dat wedstrijd negentig minuten duurt"

21:41 – Excelsior begon zaterdag teleurstellend aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Toch zag Mitchell van der Gaag, de trainer van de Rotterdamse club, zijn elftal een punt pakken in het MAC³PARK Stadion (1-1).



"Ik ben blij dat een wedstrijd negentig minuten duurt", reageerde Van der Gaag na afloop bij FOX Sports. "Het goede gevoel van de laatste drie duels qua bijvoorbeeld duelkracht, agressief zijn en als team ermee bezig zijn heb ik in het begin niet teruggezien. Dat heeft ook met de tegenstander te maken, maar ik vond ook dat we geen lef hadden. Verdedigend waren we bang om één tegen één te komen staan. We durfden niet over te nemen en omdat er veel beweging was op het middenveld bij PEC Zwolle kwamen onze middenvelders in de problemen. Dan loop je achter de feiten aan"



"Ook als we de bal hadden, was het lef en de overtuiging er niet. Het lukte niet om de bal twee keer achter elkaar naar iemand met dezelfde kleur shirt te spelen, terwijl we daar wel de spelers voor hebben. Dan wordt het lastig", vervolgde Van der Gaag. "Het gekke was dat PEC Zwolle na de 1-0 gas terugnam en toen kwamen wij er langzaam uit. Ons eerste schot viel er gelijk in, wat een boost gaf. Toch was het even pittig in de rust, maar de tweede helft was prima. Toen heb ik de ploeg gezien zoals we dat hadden afgesproken. Na rust vond ik ons de meest gevaarlijke ploeg."