Paris SG scoort vier keer en wint bekerfinale van Monaco

23:02 – Paris Saint-Germain heeft met overtuigende cijfers voor de vierde keer op rij de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk, gewonnen. De formatie van coach Unai Emery won zaterdag in Lyon in de finale met 4-1 van AS Monaco.



In de titelstrijd in de nationale competitie is het verschil tussen koploper AS Monaco en nummer twee Paris Saint-Germain slechts drie punten, maar laatstgenoemde club was vanavond duidelijk de betere partij. Al na vier minuten kwam Paris SG op voorsprong, nadat het achterin helemaal open lag bij Monaco. Angel Di Maria behield het overzicht en bediende Julian Draxler. Hij scoorde, maar zijn treffer leek wel een luchtje van buitenspel te hebben.



Thomas Lemar bracht Monaco in de 27ste minuut met een fraai schot vanaf de rand van het penaltygebied langszij, maar Paris SG ging toch rusten met een voorsprong. Ditmaal trof Di Maria doel na voorbereidend werk van Draxler, die de bal bij zijn aanname wel met de hand leek te beroeren. In de tweede helft bleef Paris SG de betere ploeg, wat resulteerde in twee goals van Edinson Cavani. De Uruguayaanse spits zorgde daarmee voor de 1-4 eindstand.



Het is de vierde keer op rij dat Paris SG de Coupe de la Ligue wint en de zevende keer in totaal.