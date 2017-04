Cocu: "Geweldig dat Jürgen zo zijn stempel kan drukken"

23:10 – Phillip Cocu was één van de eersten om Jürgen Locadia te feliciteren met diens eerste treffer na lang blessureleed. De aanvaller maakte zaterdag in de uitwedstrijd van PSV tegen Sparta (0-2) de openingstreffer. Op Het Kasteel beleefde hij zijn rentree in de basis bij de landskampioen.



"Jürgen heeft een lang en zwaar traject achter de rug. Het is geweldig dat hij met zo'n goal zijn stempel kan drukken. Ik vond hem vandaag daarnaast erg sterk spelen en ook op de training maakt hij een goede indruk", aldus Cocu op PSV.nl over Locadia.



Cocu gaf ook de rest van zijn team een compliment. De oefenmeester vond de zege op Sparta verdiend. "We wisten dat we een lastige wedstrijd tegemoet konden zien. Sparta is een ploeg die in dit soort wedstrijden kan pieken. Mijn team is daar uitstekend mee omgegaan. Dit was een volwassen wedstrijd van ons, iedereen was goed geconcentreerd en dat heeft geresulteerd in een terechte overwinning", vervolgde Cocu. "Ik had graag een 0-3 of 0-4 gezien, maar ben hier ook tevreden mee."