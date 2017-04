Streppel: "We zijn veel te gretig om elkaar te helpen"

1 april 2017 – SC Heerenveen kwam zaterdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo al vroeg op voorsprong, maar verder kijkt coach Jurgen Streppel terug op een dramatische eerste helft van zijn ploeg. Bij rust stonden de Friezen met 4-1 achter in het Polman Stadion, wat ook de eindstand zou worden.



"Hoe ik de eerste helft heb beleefd? Dramatisch? Precies zoals jij zegt. De tweede helft kon schriftelijk worden afgedaan, daarin moesten we de schade beperken", reageerde Streppel na afloop bij FOX Sports. "Ik vond dat we heel aardig begonnen, met drie kansen in de eerste vijf minuten. We kwamen ook met 0-1 voor, maar we incasseerden te snel de 1-1."



"We zijn veel te gretig om elkaar te helpen", legde Streppel de vinger op de zere plek. "Bij het tweede doelpunt stonden we met twee man te slapen. Ze stonden te dicht bij elkaar, gaven daardoor geen rugdekking en daaruit kwam de vrije trap voort. Vijf minuten later was het weer precies hetzelfde. Ervaring heeft niets met leeftijd te maken, maar met het herkennen van momenten. Daarin zijn we vanavond heel erg matig geweest."