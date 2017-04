Stegeman blijft rustig: "Moeten eerst constanter worden"

1 april 2017 – Dankzij een 4-1 thuiszege op sc Heerenveen drong Heracles Almelo zaterdag het linkerrijtje van de Eredivisie binnen. John Stegeman, de trainer van de Overijsselse club, blijft echter met beide benen op de grond als hem wordt gevraagd of een eindklassering bij de bovenste negen mogelijk is.



"We gaan eerst komende woensdag naar Vitesse, nu vooruit kijken heeft niet heel veel zin. Ik vind dat we nog te wisselvallig presteren. Als je vanavond vergelijkt met Sparta-uit of NEC-uit, dan denk je: hoe is dit mogelijk? Dus laten we eerst zorgen dat we wat constanter worden. Dan kan het misschien gebeuren. Dat zou mooi zijn", aldus Stegeman bij FOX Sports.



Heracles kwam vroeg op achterstand tegen Heerenveen, maar scoorde nog voor rust vier keer. "Ik heb genoten van mijn ploeg. In de eerste helft zat alles", vervolgde Stegeman. "Ik vind dat we daarna het gevecht zijn aangegaan en fantastische goals hebben mogen aanschouwen. Wat dat betreft ben ik content over de eerste helft, waarin we prima hebben gevoetbald."