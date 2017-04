Locadia: "Waardeer het voetbal veel meer dan voorheen"

9:53 – Jürgen Locadia kon zaterdagavond tijdens het duel van PSV met Sparta een moeilijke periode afsluiten. De aanvaller had zijn eerste basisplaats sinds hij in augustus geblesseerd raakte en bekroonde die rentree met een doelpunt.



Zeven maanden moest Locadia revalideren. Eerst van een liesblessure en daarna gooide een knieblessure roet in het eten. "Dit is loon na hard werken. Na zeven maanden maak ik eindelijk mijn rentree in de basis. Mooier kan je dat niet belonen. Naar mijn idee ging de bal er ook mooi in, maar dat moet ik nog terugkijken", zegt de aanvaller, die een lastige periode kende tijdens zijn revalidatie. "Ik was best wel depressief. Ik zat thuis en kon niks doen. Later ga je ook naar het stadion om te kijken. Dan zie je dat PSV het niet goed doet en dat doet wel iets met je."



Gaandeweg ging het steeds beter en Locadia denkt dat hij er uiteindelijk sterker uit is gekomen. "Ik waardeer het voetballen meer dan voorheen. Op het trainingsveld staan is al een eer voor mij. Om weer te kunnen trainen en met de jongens te lachen. Tijdens mijn blessure zat ik thuis om me heen te kijken", legt hij uit aan de NOS. "Ik wil belangrijk zijn en het team helpen. Dat heb ik tegen Sparta gedaan en het enige wat nog ontbrak was een tweede goal."