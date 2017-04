Pastoor hekelt competitieschema: "Dronken samengesteld"

11:25 – Alex Pastoor is niet erg blij met de manier waarop het competitieschema is samengesteld. Na de wedstrijd tegen PSV wacht voor Sparta Rotterdam drie dagen later de confrontatie met sc Heerenveen en enkele dagen daarna staat het duel met Excelsior op het programma.



Sparta ging met 0-2 onderuit tegen PSV, maar veel tijd om de nederlaag te evalueren heeft Pastoor niet. Op 4 april wacht namelijk alweer Heerenveen. "Dit is een week waarin we in zes dagen tijd drie keer moeten spelen. Dat hebben ze goed verzonnen bij de KNVB", klaagde de trainer tegenover de NOS. "Die KNVB-man heeft dit competitieschema in totale dronkenschap samengesteld."



De nabespreking van het duel met PSV begon daardoor al na de wedstrijd in de kleedkamer. "We hebben deze wedstrijd nu afgesloten. Nu gaan we herstellen en dan dinsdag weer een wedstrijd. We wisten dit natuurlijk al toen het programma bekend werd. Maar je verzint het toch niet dat je drie keer moet spelen in zes dagen tijd?"