Wenger wil niet stoppen: "Pensioen is voor jonge mensen"

12:45 – Arsene Wenger heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. Of hij ook volgend seizoen manager van Arsenal is, is nog maar de vraag. Wel laat de Fransman weten dat hij in geen enkel geval helemaal stopt als trainer.



Eerder al liet Wenger weten dat hij snel over zijn toekomst gaat beslissen. De 67-jarige trainer wil in ieder geval niet met pensioen. "Pensioen is voor jonge mensen. Voor oude mensen is pensioen dodelijk. Ik kijk nog steeds naar iedere voetbalwedstrijd. Ik vind het nog altijd interessant", vertelt hij aan de BBC. "Ik kan nu meer druk aan dan twintig jaar geleden, maar de honger is nog altijd aanwezig."



Wenger begrijpt de protesten van de fans nu de resultaten van Arsenal niet geweldig zijn. "Ik haat het om nederlagen te lijden. Ik begrijp dat de supporters het zat zijn. Maar de enige manier om ons hier doorheen te slaan is om samen met de fans alles te geven tot het einde van het seizoen. Dat is alles wat we kunnen doen", besloot hij.