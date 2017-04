Sevilla morst opnieuw punten na remise tegen Gijon

14:10 – Sevilla heeft voor de vierde keer op rij punten laten liggen in de Primera División. De ploeg van Jorge Sampaoli kwam in eigen huis tegen Sporting Gijon niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Daardoor is Atlético Madrid nu definitief de nieuwe nummer drie op de ranglijst.



Sevilla kreeg voor rust een aantal kansen via onder anderen Samir Nasri. Hij zag zijn schot echter gekeerd worden door de Sporting-doelman. Ook na rust veranderde het wedstrijdbeeld niet. Beide ploegen kregen mogelijkheden, maar vooral Sevilla werd in het laatste kwartier gevaarlijk. Gescoord werd er echter niet.



Door het gelijkspel raakt Sevilla de derde plaats in de Primera División kwijt aan Atlético Madrid, dat zaterdag met 0-2 van Malaga wist te winnen. Beide ploegen hebben 58 punten, maar het doelsaldo van de ploeg van Diego Simeone is net iets beter. Voor Sevilla betekent het het vierde puntenverlies op rij. Eerder werd er verloren van Atlético (3-1) en gelijk gespeeld tegen Leganes (1-1) en Deportivo Alaves (1-1)