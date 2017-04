Fraser: "We hebben nog steeds ons maximum niet bereikt"

15:53 – Vitesse won zondag de Gelderse derby met 2-1 doordat Ricky van Wolfswinkel zes minuten voor tijd een strafschop benutte. Henk Fraser vond na afloop dat de zege voor zijn ploeg over de gehele wedstrijd gezien meer dan terecht was.



Fraser zag Vitesse vanaf de beginfase het initiatief nemen en dat werd uiteindelijk beloond. "Dit is de op één na belangrijkste wedstrijd van het seizoen, en die hebben we gewonnen", aldus de trainer tegenover de NOS. "Wij moesten de wedstrijd maken. We kwamen er lastig doorheen, dat deed NEC heel goed. Op een gegeven moment kregen we weer met ons oude probleem te maken. We kregen geen druk op de bal en liepen we achteruit. Dan weet je dat zij gevaarlijk worden."



Een tactische omzetting zorgde ervoor dat Vitesse weer beter ging spelen. "Door die verandering ging het weer goed. Daarom vind ik ons uiteindelijk de terechte winnaar. We kregen goede mogelijkheden, alleen de eindpass was vaak gewoon niet goed", vertelt Fraser, die voorzichtig vooruit kijkt naar de bekerfinale. "We hebben nog steeds ons maximum niet bereikt dus de komende vier weken liggen er nog een paar mooie uitdagingen."