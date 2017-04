Invaller Memphis kan puntenverlies Lyon niet voorkomen

17:26 – Olympique Lyon kwam op bezoek bij Stade Rennes niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor weet de ploeg niet uit te lopen op Olympique Marseille, dat een dag eerder eveneens gelijkspeelde. Memphis Depay kwam twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen.



Lyon speelde vanaf de vijfde minuut met een man meer nadat Rami Bensebaini een rode kaart had gekregen. De daarop volgende strafschop werd gemist door Alexandre Lacazette. Pas in de tweede helft wist Lyon de verdediging van Rennes te doorbreken. Gnaly Maxwell Cornet maakte de openingstreffer.



Lange tijd leek Lyon aan de 0-1 genoeg te hebben voor de drie punten, maar in de slotfase zorgde Ndombe Mubele voor de gelijkmaker. Memphis was inmiddels al binnen de lijnen gekomen, maar wist de bezoekers ook niet meer aan winst te helpen. Lyon is de huidige nummer vier in de Ligue 1. De voorsprong op nummer vijf Marseille bedraagt vier punten terwijl de achterstand op nummer drie OGC Nice dertien punten is. De ploeg van Lucien Favre heeft nog een wedstrijd minder gespeeld.