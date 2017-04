Klaassen geniet: "We hadden er wel vijf kunnen maken"

17:29 – Toen de spelers van Ajax zondagmiddag het eerste fluitje van scheidsrechter Björn Kuipers hoorden, grepen ze Feyenoord meteen bij de strot. Na de wonderbaarlijke openingsgoal van Lasse Schöne in de eerste minuut lieten de Amsterdammers niet meer los. Toch werd er uiteindelijk 'slechts' met 2-1 gewonnen in de Klassieker.



"Het liep zoals het hoort. Het was gewoon genieten", zegt Davy Klaassen na afloop van de gewonnen kraker met een grote glimlach tegenover de verzamelde media in de mixed zone. "Als je elke wedstrijd zo begint, dan verlies je niet vaak meer", aldus de aanvoerder. "We hadden er ook echt hartstikke veel zin in. We moeten zorgen dat we elke wedstrijd zo kunnen spelen als vandaag."



Ajax was scherper en doortastender en blufte Feyenoord daarmee af. "De duels waren we vaak al voor, door net een stapje eerder te zijn. En als we dan toch in de duels kwamen, dan gingen we er vol in. Dat was vooral de hele eerste helft zo. Zij deden dat ook, maar wij waren net iets scherper", vertelt Klaassen. "Je voelt het dan ook in het stadion: dit kan niet misgaan. Ik ben heel trots op hoe we gespeeld hebben, ik ben hier heel blij mee."



Een minpuntje aan de gewonnen Klassieker is het feit dat Feyenoord door de 2-1 nog een veel beter doelsaldo dan Ajax heeft (+50 versus +40). Omdat het gat tussen de nummers één en twee drie punten is, spreekt Klaassen over een 'gemiste kans'. "We hadden wel vier of vijf goals kunnen maken, maar misten te veel kansen."