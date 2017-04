Anastasiou: "Iedereen moet eens in de spiegel kijken"

18:37 – Yannis Anastasiou, de trainer van Roda JC Kerkrade, baalt vooral van de instelling van zijn spelers in de uitwedstrijd tegen degradatieconcurrent ADO Den Haag. De Limburgers stonden zondag binnen één minuut al met 1-0 achter in het Kyocera Stadion, waar ze uiteindelijk met 4-1 verloren.



"Ik ben teleurgesteld", begon Anastasiou na afloop zijn analyse bij FOX Sports. "We wilden iets meer laten zien, maar in de eerste minuut kwamen we al met 1-0 achter. Wij hebben niet het team dat gemakkelijk terugkomt in de wedstrijd, want we scoren niet snel. Dus we willen zo lang mogelijk de nul houden, maar na één minuut stond het al 1-0 en na 28 minuten was het 2-0. Dan maak je het jezelf moeilijk. Daar ben ik echt teleurgesteld over."



"Ik neem mijn verantwoordelijkheid altijd, maar iedereen moet gewoon ook eens in de spiegel kijken en zich afvragen wat ze nou eigenlijk willen. Iedereen moet met de juiste instelling spelen, want dan kunnen we dit redden. Dat hebben we vandaag niet echt laten zien", vervolgde de Griekse oefenmeester. "We zijn niet het team met de meeste kwaliteit, maar als we met een goede instelling spelen hebben we wel altijd kans. Je merkt dat we de laatste uitduels een ander gezicht hebben dan wanneer we thuis spelen. Je moet echter in alle wedstrijden met het juiste gezicht spelen."